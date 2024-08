Tunisie : Ayachi Zammel s’exprime sur sa candidature à la présidentielle

L’ancien député Ayachi Zammel, secrétaire général du parti Azimoun et son candidat à la présidentielle s’est exprimé sur sa candidature , en affirmant notamment que celle-ci est désormais définitive et irrévocable après l’expiration des délais légaux pour les recours.

Dans un communiqué publié ce dimanche 18 août 2024, Ayachi Zammel a également évoqué les poursuites engagées à son encontre ainsi que certains membres de son équipe de campagne, estimant que cela « vise à porter atteinte à sa réputation et à entraver sa campagne électorale » et affirmant par ailleurs que « la collecte des parrainnages s’est déroulée dans le respect de la loi et de l’éthique ».

Ayachi Zammel considère que cela porte atteinte aux principes de neutralité et d’égalité entre les candidats, conformément à la loi électorale, lit-on dans le communiqué, qui a également dénoncé « des campagnes de diffamation malveillantes touchant le candidat à la présidentielle du parti Azimoun ».

La même source a annoncé que son équipe juridique a entamé les procédures nécessaires pour défendre ses droits et ceux de son équipe de campagne contre les auteurs de fausses rumeurs et de diffamation dont ils font les frais depuis l’annonce, par l’Isie, de la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 6 octobre.

Le communiqué annonce par ailleurs que la composition de l’équipe politique et médiatique pour la campagne électorale de Ayachi Zammel sera dévoilée dans les prochains jours.

