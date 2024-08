Présidentielle : Nouvelle enquête pour suspicion de falsification de parrainages à Jendouba

Suite à une alerte donnée par des citoyens ayant découvert leur nom sur une liste de parrainages d’un candidat qu’ils n’ont pas pas parrainé, le Parquet de Jendouba a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Le Parquet a chargé la Division de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale de Ghardimaou de mener les investigations nécessaires dans le cadre d’un enquête pour suspicion de falsification de parrainages, a précisé le porte-parole du tribunal de première instance de Jendouba, Alaeddine Aouadi dans une déclaration ce lundi 19 août 2024 à l’agence Tap.

La même source a ajouté que le chargé de la collecte de parrainages pour un candidat potentiel et également ce dernier ont été entendus dans ce sens et que l’enquête se poursuit.

Rappelons que dans une autre affaire similaire, la chambre criminelle du tribunal de Jendouba avait, condamné en juillet dernier 4 femmes à deux ans de prison, une 4e est en état de fuite.

Dans cette même affaire, K2Rhym de son vrai non Karim Gharbi, rappeur et candidat non retenu à la présidentielle, a quant à lui été condmané à 4 ans de prison ferme avec une interdiction à vie de se présenter aux élections et ce pour fraude électorale, achat de parrainages et manipulation d’électeurs.

