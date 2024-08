Tourisme : deux ateliers pour promouvoir la destination Tunisie au Canada 

Les Canadiens affectionnent les destinations méditerranéennes, et la Tunisie, qui est au cœur de la Méditerranée, reçoit, bon an mal an, entre 23 000 et 24 000 Canadiens. Trop peu. Elle cherche aujourd’hui à impulser ce marché très prometteur. (Illustration: stand de la Tunisie au Salon international Tourisme Voyage à Montréal. Ph. Radio Canada International).

L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) de Montréal invite les conseillers en voyage et tours opérateurs du Grand Montréal et de Québec à participer à deux soirées-ateliers exclusifs durant les mois de septembre et octobre, conçus pour renforcer leurs relations d’affaires avec la Tunisie.

«Comme la Tunisie n’est plus en phase de relance mais bien en phase de développement, dans les marchés francophone et anglophone du Canada, nous sommes à une étape importante dans nos relations avec les conseillers en voyage et les tours opérateurs», a confié Farida Henni, responsable des communications à l’ONTT de Montréal, à Open Jaw Québec. «Cette étape importante, c’est d’offrir de la formation et de l’information précisément destinées aux conseillers et responsables des produits chez les tours opérateurs. Et pour mieux faire connaître ces volets formation et information, nous convions les réseaux de vente du Grand Montréal et de Québec à deux événements spéciaux, en septembre et octobre, organisés dans le but de favoriser le développement de la destination de la Tunisie», a-t-elle ajouté.

Les participants auront l’occasion de rencontrer des responsables tunisiens du voyage, dont Jamel Bouzid, directeur de l’ONTT, des représentants de Tunisair, et diverses personnalités influentes du tourisme, du golf, de la mode et de l’art.

Ces ateliers se tiendront le mardi 17 septembre à Laval et le lundi 7 octobre à Québec, de 17h30 à 21h. Les lieux exacts seront communiqués lors de l’inscription, les places étant limitées.

Pour s’inscrire, contacter Mme Henni par courriel : farida.henni@discovertunisia.com

Rappelons que Tunisair est la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs entre le Canada et la Tunisie à partir de Montréal, soit 3 à 4 vols hebdomadaires au départ de l’aéroport de Montréal-Pierre Elliott Trudeau et ambitionne de porter ce chiffre à 6 au cours des prochaines années, d’autant que près de 40 000 Tunisiens vivent au Canada et résident principalement dans la province de Québec, ce pays d’Amérique du nord attirant annuellement entre 2 000 et 3 000 étudiants tunisiens.

En 2023, la Tunisie a reçu environ 23 000 touristes canadiens, surpassant de 23% les chiffres de la même période de 2022 et de 33,1% ceux de 2019. L’ONTT espère augmenter ce chiffre d’autant que beaucoup de Canadiens affectionnent les destinations méditerranéennes.

Par ailleurs, le nombre de citoyens canadiens résidant en Tunisie s’élèverait de 3000 à 5000 personnes, selon les estimations de l’ambassade du Canada, sachant qu’un certain nombre d’entre eux ont la double nationalité.