Tunisie : La présidence du gouvernement déplore le décès du DG Karim Gharbi

La présidence du gouvernement a déploré, ce mardi 20 août 2024, le décès de Karim Gharbi, directeur général du Bureau d’ordre central à la présidence.

Dans une note diffusée sur sa page Facebook et signée par le chef du gouvernement Kamel Maddouri, la présidence a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et collègues du défunt, au nom de tout le personnel de la présidence et toute l’équipe gouvernementale.

Karim Gharbi, décrit comme un homme intègre, altruiste et patriote, a été accompagné à sa dernière demeure, cet après-midi à Soliman.

Y. N.