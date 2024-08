Tunisie : L’audience de Sonia Dahmani en appel reportée au 10 septembre

L’audience de la chroniqueuse Sonia Dahmani, avocate de son état, qui devait comparaître ce mardi 20 août 2024 devant la Cour d’appel, a été reportée au 10 septembre .

C’est ce qu’annonce Me Sami Ben Ghazi membre du comité de défense, qui avait indiqué dans un précédent statut publié sur sa page Facebook que Sonia Dahmani devait comparaître en appel dans le cadre de l’affaire d’une déclaration médiatique dans laquelle elle a été condamnée en première instance à un an de prison sur la base du décret 54.

L’avocat a également indiqué que Sonia Dahmani avait été empêchée de porter des vêtements que sa famille lui avait apportés et que la direction de la prison lui a demandé de porter un safsari : « ce qu’elle a d’abord refusé avant d’accepter », a commenté l’avocat, en ajoutant que sa cliente a été soumise à une fouille corporelle avant qu’on ne l’informe qu’il était trop tard pour qu’elle assiste à son audience…

Me Ben Ghazi a ajouté que l’audience a été suspendue afin d’étudier la possibilité de faire venir Sonia Dahmani et la défense a a plaidé pour sa libération « pour que l’audience soit reportée à la date la plus proche afin que Sonia Dahmani puisse se défendre et que le tribunal puisse l’interroger», a-t-il expliqué.

Y. N.