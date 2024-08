Du nouveau sur l’arrestation de Ahmed Safi Saïd

On en sait un peu plus sur les circonstances de l’arrestation du journaliste et activiste politique Ahmed Safi Saïd, hier, mardi 20 août 2024, à la frontière tuniso-algérienne, alors qu’il s’apprêtait à fuir la Tunisie.

En fait, le candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, dont le dossier de candidature avait été rejeté, au début de ce mois, par la commission électorale, a été arrêté en compagnie d’une autre personne par une unité de la garde nationale algérienne vers 7 heures du matin après avoir pénétré illégalement dans le territoire algérien au niveau de Douar Sidi Dhaher, près du village Bouderias, délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine, aux bornes frontalières 206 et 207.

Les deux hommes ont ensuite été livrés aux autorités sécuritaires algériennes du village de Bouchebka, de la wilaya de Tebessa, avant d’être transférés à Al-Houijat et Al-Maa Labiadh en vue de la prise de mesures légales à leur encontre.

Il semble que les autorités algériennes ont livré les deux prévenus à leurs homologues tunisiennes dans le courant de la même journée puisque le porte-parole des tribunaux de Kasserine a déclaré, hier soir, à Mosaïque que le ministère auprès du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné la mise en détention de Safi Saïd et de son compagnon pour «franchissement illégal de la frontière vers un pays voisin».

On attend toujours une confirmation officielle tunisienne de ces données.

