Observation de l’élection présidentielle : Des associations dénoncent des restrictions

Des associations ont dénoncé l’exclusion d’associations et de journalistes de leur mission d’observation et de couverture médiatique de la présidentielle prévue du 6 octobre 2024.

Quatre organisations chargées de l’observation des élections ont dénoncé le refus d’accréditation estimant que cela «vise à empêcher la société civile d’assurer son rôle de contrôle » et ont de ce fait, mis en garde contre toute atteinte à la loi et aux fondements de la démocratie.

Il s’agit du réseau Mourakiboun, la coalition Awfia pour la démocratie et l’intégrité des élections, le Centre tunisien Méditerranéen et l’Association tunisienne Ibsar, qui ont par ailleurs invité les parties concernées à respecter le droit d’observation et de couverture médiatique de l’élection présidentielle afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions et en toute transparence.

Y. N.