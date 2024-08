Présidentielle tunisienne : Ayachi Zammel veut «tourner la page» (vidéo)

Loin d’être intimidé par l’enquête dont il fait l’objet avec une membre de sa campagne électorale, le candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain Ayachi Zammel continue de faire campagne avec la même détermination. Vidéo.

Le secrétaire général du parti Azimoun a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, hier, vendredi 23 août 2024, où il est revenu sur les circonstances de la mise en détention de Siwar Bargaoui pour des soupçons de falsification de parrainages. «Elle est âgée de 24 ans, diplômée de l’Institut de presse et aspire à la liberté comme la plupart des jeunes dotés de conscience. Elle y a cru, s’est impliquée dans l’action politique et a pris part à la campagne électorale», a déclaré l’homme d’affaires.

Pour lui, la prochaine présidentielle est une occasion pour «tourner la page» de la phase post-révolution qui n’a valu que déceptions et désespoirs aux Tunisiens.

«Il faut susciter l’espoir chez les Tunisiens et je ne vais pas les décevoir. Je suis attaché à leurs choix», a-t-il déclaré. Evoquant les conditions dans lesquelles se déroule la campagne pour la présidentielle, il a ajouté : «Je suis le seul candidat à subir le harcèlement. Mais je vais poursuivre ma campagne au milieu des Tunisiens et avec eux, même si cela va me valoir d’aller en prison». «Il faut un changement, loin de toute injustice. La cause que je défends est celle d’un peuple qui veut respirer la liberté», estimant que cette liberté est aujourd’hui gravement menacée.

I. B.