Rentrée scolaire : aides financières aux élèves et étudiants démunis  

Quelque 520 000 élèves issus de familles démunies bénéficieront d’une subvention de 100 dinars pour chacun à l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025.

Cette décision a été prise lors d’un conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, vendredi 23 août 2024, au Palais du gouvernement de la Kasbah, consacré à la rentrée scolaire et universitaire.

Par ailleurs, environ 25 000 étudiants inscrits au programme Amen social recevront, également, une aide de 120 dinars pour chacun.

Ces sommes sont très faibles en comparaison avec les dépenses réelles des familles lors de chaque rentrée scolaire, mais l’Etat fait ce qu’il peut, étant donné les difficultés financières auxquelles il fait face et qui s’aggravent de jour en jour.

Le conseil ministériel a décidé, aussi, la distribution d’aides en nature au profit de 100 000 élèves issus de familles défavorisées bénéficiaires du même programme, ainsi que le maintien des prix des manuels scolaires et des cahiers subventionnés, le contrôle de la vente des fournitures scolaires dans les circuits légaux et la lutte contre la spéculation et le monopole.

Au début de la réunion du conseil ministériel, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires et de coordonner les efforts aux niveaux central et régional pour réussir la rentrée scolaire, insistant sur la nécessité de garantir les attributs d’une éducation de qualité, inclusive et équitable, ainsi qu’un environnement éducatif attractif pour tous les élèves et étudiants. Ce qui est, on ne le sait que trop, loin d’être le cas de nombreux établissements éducatifs qui manquent parfois des équipements de base, éducatifs, sanitaires et autres.

I. B.