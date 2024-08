Trafic de drogue et tentative de viol d’une mineure : 10 suspects arrêtés à Sousse

Dans le cadre d’une enquête ouverte à Sousse pour trafic de drogue, détournement et tentative de viol d’une mineure de 14 ans, la police est parvenue à arrêter 10 suspects.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié vendredi 23 août 2024, en précisant que la police a arrêter un premier suspect qui, selon les premières informations, a tenté avec l’aide de sa mère d’obliger la victime à consommer des stupéfiants. Il a ensuite tenté de la violer…

La police a ensuite effectué une descente au domicile du suspect où la police a arrêté la mère de ce dernier, qui a reconnu les faits et qui a révélé l’existence d’un réseau de trafic de drogue composé de plusieurs personnes.

En coordination avec le Parquet, les unités sécuritaires ont arrêté 8 autres membres du réseau et ont saisi lors de cette opération différentes sommes d’argent en devises tunisiennes et étrangères ainsi que des armes blanches et de la drogue, dont de la cocaïne.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 10 suspects, alors que l’enquête se poursuit sachant autres individus font l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.