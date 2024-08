Tunisie : très, très chère «assida zgougou»

Le bol d’«âssida» (crème) de «zgougou» (graines de pin d’Alep) va coûter trop cher lors du prochain Mouled, fête populaire tunisienne célébrant l’anniversaire due la naissance du prophète Mohamed.

Cette fête sera célébrée cette année le lundi 16 septembre 2024.

Selon le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Makthar, Tarek Makhzoumi, qui intervenait dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’, le kilogramme de «zgougou» sera commercialisé aux alentours de 50 dinars, contre 25-30, l’année écoulée, soit une hausse de plus de 40%.

Cette hausse s’explique selon lui par la baisse de 30% de la production, en raison des phénomènes naturels liés au changement climatique, aux incendies et au manque de pluies, au cours des cinq dernières années.

«La récolte se fait entre décembre et avril, parfois dans un froid glacial et cela rend l’opération très difficile et même dangereuse pour la santé des ouvriers», a-t-il expliqué.

Il faut dure aussi que l’inflation, qui affecte tous les aspects de la vie des Tunisiens, est également passée par là. Ainsi que la boulimie consumériste des Tunisiens et l’avidité des commerçants et des intermédiaires.

Quelle solution sinon le boycottage ?

