La Tunisie lance l’application ‘E-tiquette’ pour les économies d’énergie

Alors que la Tunisie continue de dépendre des importations d’énergie, qui alourdissent le déficit de sa balance commerciale, l’amélioration de l’efficacité énergétique est essentielle pour réduire les coûts, diminuer la demande d’énergie et réduire la dépendance aux importations.

La technologie numérique est appelée à jouer un rôle essentiel dans la promotion de l’efficacité énergétique en Tunisie. En témoigne le lancement de l’application «e-tiquette», officiellement présentée lors de la deuxième édition de l’initiative «Journalistes, ambassadeurs de la transition énergétique», le 21 août 2024, à Tunis.

L’application est désormais disponible en téléchargement gratuit sur les smartphones et aidera les consommateurs à vérifier l’efficacité énergétique des appareils électroménagers vendus sur le marché local, ont expliqué des responsables et des experts de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (Anme).

«E-tiquette» est la première application mobile tunisienne conçue pour évaluer l’efficacité énergétique des appareils électroménagers. Elle fonctionne en scannant simplement le code QR présent sur l’étiquette énergétique d’un appareil ou en saisissant son numéro de série, afin que les utilisateurs puissent y accéder en un instant pour obtenir des informations détaillées sur les performances du produit.

Cet outil permet aux consommateurs de vérifier l’authenticité de l’étiquette énergétique en temps réel et de déposer une réclamation en cas de divergence.

Développée avec le soutien de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (Onu-Cesao), l’étiquette électronique confirme non seulement l’authenticité du label, mais donne également un aperçu des meilleures pratiques d’utilisation des appareils destinés à optimiser les économies d’énergie.

La nouvelle application permet aux consommateurs de faire des choix éclairés sur la base d’une échelle d’efficacité énergétique simple, allant des niveaux 1 à 8 et codée par couleur du vert (le plus efficace) au rouge (le moins efficace). Par exemple, les appareils de niveau 1 sont conçus pour consommer de 30 à 60% moins d’énergie que les appareils de niveau 4, ce qui pourrait entraîner des réductions significatives des coûts d’électricité.

L’application fait partie d’un programme de certification énergétique plus vaste qui comprend une gamme d’appareils tels que des réfrigérateurs, des climatiseurs, des chauffe-eau, des éclairages, des machines à laver et bien plus encore.

Par ailleurs, l’Anme s’apprête à lancer une plateforme en ligne qui simplifiera davantage le processus de vérification de la performance énergétique des appareils électroménagers, éliminant ainsi le besoin de visites en personne au Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime). «Il leur suffit de demander la certification et la validation du label à l’aide d’un modèle en ligne, avec possibilité de télécharger les justificatifs», expliquent les experts de l’Anme.

I. B.