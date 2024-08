Message de Mondher Zenaidi, après sa réintégration dans la course à la présidentielle

Mondher Zenaidi candidat à la présidentielle du 6 octobre a adressé un message aux Tunisiens après sa réintégration dans la course électorale.

Le tribunal administratif a décidé d’accepter le recours déposé par Mondher Zenaïdi contre la décision de la commission électorale invalidant son dossier de candidature à la présidentielle sur la forme et sur le fond et retourne ainsi dans la course à la présidentielle, aux côtés de Kaïs Saïed, Zouhaier Maghzaoui, Ayachi Hammami et Abdellatif Mekki.

Dans son message, l’ancien ministre sous Ben Ali a estimé que son retour à la course présidentielle « confirme la légitimité du combat de sauvetage et de réforme qu’il s’est engagé à mener pour la Tunisie » et a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux juges « qui ont suivi leur conscience et ont choisi de dire la vérité et de faire respecter l’État de droit », a-t-il écrit, en affirmant « que désormais il n’est plus question de l’avenir politique de Mondher Zenaidi ou de tout autre candidat, mais celle du destin de la Tunisie et de son avenir.

« Le populisme a divisé les Tunisiens et il est aujourd’hui temps de s’unir, de sauver le pays et de commencer à réparer ce qui a ruiné. Voulons-nous un pays dirigé par la médiocrité et le populisme vers l’effondrement, ou un pays dirigé par quelqu’un de plus digne vers un un avenir meilleur ? … La bataille de sauvetage et de la réforme inclut tout le monde, et nous ne pouvons la mener que si toutes les bonnes volontés sont réunies », a-t-il encore écrit, en appelant les « patriotes libres à se rallier à sa bataille pour mener les réformes nécessaires pour sauver le pays ».

Et de conclure : « Imaginez un cauchemar qui prend fin dans quarante jours, imaginez un espoir qui se réalise dans quarante jours, imaginez un pays sans populisme dans quarante jours, imaginez une belle Tunisie qui retrouve le sourire dans quarante jours ! Soyez avec nous à temps et faites des quarante prochains jours une épopée nationale et un honneur personnel ».

Y. N.