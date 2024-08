Signature d’un prêt italien de 50 M€ à la Tunisie  

Cassa Depositi e Prestiti (CDP-Italie) et la Banque centrale de Tunisie (BCT) ont signé le 28 août 2024 à Tunis un accord de financement pour un prêt d’aide de 50 millions d’euros (environ 169 millions de dinars) pour la contribution au financement du programme d’appui au budget de l’Etat.

C’est la suite concrète à l’accord signé le 17 avril 2024 à Carthage, à l’occasion de la visite en Tunisie du Premier ministre italienne Giorgia Meloni et vise à renforcer le partenariat entre l’Italie et la Tunisie dans le secteur de l’énergie.

Le contrat a été signé pour la partie tunisienne par le gouverneur de la BCT Fethi Zouhaier Nouri, et pour la CDP, par la responsable de la promotion des entreprises et de la gestion du portefeuille de coopération internationale, Antonella Baldino, en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas et des représentants du ministère tunisien de l’Économie et de la Planification.

Le financement se concentre en particulier sur les réformes structurelles du secteur énergétique pour encourager la production autonome d’électricité à partir de sources renouvelables et réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles, avec des répercussions positives en termes de durabilité financière et environnementale.

Le prêt est assorti de conditions très avantageuses (remboursement sur 40 ans avec 31 années de délai de grâce et 0% de taux d’intérêt annuel).