Tunisie : retour, lundi, au régime de la double séance

Le travail dans la fonction et le secteur publics reprendra à l’heure d’hiver, c’est-à-dire sous le régime de la double séance, et ce à partir de demain, lundi 2 septembre 2024.

C’est ce qu’a annoncé la présidence du gouvernement, et ce en application des dispositions du décret n°1710- 2012 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des temps et des jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

A partir de demain, le travail dans ces établissements reprendra donc comme suit :

– les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30;

– le vendredi de 08h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30.