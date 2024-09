Faire du neuf avec du vieux : pourquoi certains jeux vidéo font-ils un véritable retour en force sous la forme de rééditions?

Les remakes de films hollywoodiens connus sont un moyen éprouvé depuis des décennies et de nombreux artistes musicaux aiment également sortir des versions retravaillées de leurs plus grands succès. Ces anciens classiques permettent d’attirer à nouveau l’attention, de susciter l’enthousiasme et, bien entendu, de faire rentrer du chiffre d’affaires dans les caisses. Il n’est donc pas étonnant que cette méthode soit également utilisée dans l’industrie du jeu vidéo, qui dispose de moyens financiers importants. Ph. Unsplash.

En effet, de nombreuses raisons plaident en faveur du recours à des gameplays déjà connus et à des noms populaires, et de nombreux studios de développement ont déjà fêté des succès étonnants avec cette méthode, comme l’a montré en détail un article de Cyberghost. D’autres ont en revanche moins bien réussi leur remake ou ont fait fuir les joueurs. Il semble donc qu’il faille marcher sur la corde raide pour remporter un succès dans ce domaine.

Comment une réédition doit-elle donc être conçue pour être bien accueillie ? Et quels jeux sont des exemples parfaits d’un tel relooking ?

De grands défis pour le secteur du logiciel

Reprendre du matériel qui a déjà fait ses preuves et qui s’est bien vendu par le passé pour donner un nouvel élan à un classique est loin d’être facile, car cela peut rapidement catapulter l’entreprise de logiciels responsable dans l’oubli. En effet, le public réagit généralement avec peu d’enthousiasme lorsque trop de modifications ont été apportées au gameplay original ou que les promesses faites n’ont pas été tenues.

Les meilleures conditions pour une réédition réussie sont réunies lorsqu’un équilibre parfait est établi entre ce qui est connu et les nouveaux contenus du jeu. L’objectif est de recréer la sensation de jeu connue et de rester suffisamment fidèle à l’original pour que le joueur puisse s’y identifier pleinement et sombrer dans la nostalgie. Mais en même temps, il doit y avoir une réelle valeur ajoutée sous la forme de graphismes contemporains, d’options de jeu supplémentaires et d’une qualité améliorée.

Qu’est-ce qui caractérise un come-back réussi ?

Il s’agit donc de trouver un juste milieu et d’apporter la touche de modernité nécessaire au jeu en rendant le menu plus clair, en ajoutant des commandes ou en transformant par exemple une représentation 2D en 3D. D’un point de vue purement technique, il s’agit de rendre le jeu utilisable sur les médias actuels, en particulier les jeux programmés pour des consoles de jeu aujourd’hui obsolètes.



En outre, les mécanismes de base et l’esthétique du jeu doivent être clairement reconnaissables, par exemple en conservant les personnages essentiels et leurs voix. Les exemples négatifs sont les remakes de Resident Evil 1 à 3, où presque tout, à l’exception du thème principal, a été bouleversé, ce qui ne s’est pas avéré être une bonne idée.

La situation peut également devenir difficile lorsqu’une version originale réussie, dotée de fonctionnalités parfaites, est simplement remplacée par une nouvelle version, qui présente peut-être un design de pointe, mais dont la qualité est globalement inférieure – c’est ce qui s’est passé avec la nouvelle version automatique de « Warcraft 3 ».

Pourquoi les classiques du jeu revisités sont-ils si populaires ?

Le fait que de nombreux joueurs s’intéressent aux remakes modernes et qu’il en résulte souvent un deuxième engouement pour un titre de jeu a plusieurs raisons à la fois :

⦁ Les jeunes joueurs ont ainsi l’occasion de découvrir de vrais classiques qui étaient à la mode avant leur époque.

⦁ Les joueurs plus âgés peuvent quant à eux se replonger dans les souvenirs du bon vieux temps et rencontrer à nouveau les héros de leur enfance.

⦁ En règle générale, les remakes sont moins chers que les nouveaux jeux des studios de développement connus.

⦁ Les clients savent à l’avance ce qu’ils peuvent attendre d’un jeu, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de faire un gros travail de persuasion sous la forme d’une publicité massive.

⦁ Comme le gameplay et les mécanismes des classiques sont connus, il est d’autant plus facile de se lancer dans le jeu.

Quels sont les avantages pour les entreprises de développement ?

Au lieu de partir de zéro, les studios doivent investir beaucoup moins de temps et d’argent, car la mise en page de base et le déroulement du jeu sont déjà définis. L’effort réel se limite donc à peaufiner un meilleur design, à mettre en œuvre de nouvelles techniques et à réaliser des subtilités telles que des fonctions supplémentaires.

Cela permet de raccourcir la phase de création et d’économiser d’énormes coûts. En outre, le risque financier est beaucoup plus faible, car les chances de vente d’une nouvelle version peuvent être mieux évaluées.

Comment se distinguent les nouvelles éditions

Il existe différentes approches pour catégoriser les rééditions. Il est toutefois plus facile de distinguer deux groupes : les soi-disant remasters et les remakes. Dans le cas d’un remaster, seules des modifications minimes sont apportées à l’original, dans le but d’optimiser son fonctionnement. De plus, le remaster permet de jouer au jeu en HD et sur plusieurs plates-formes, aussi bien sur plusieurs consoles qu’en ligne.

En revanche, les adaptations des remakes sont beaucoup plus importantes et peuvent se traduire par une modification du gameplay, une nouvelle apparence, des commandes plus complètes ou un changement de perspective. La plupart du temps, le code du jeu doit être entièrement réécrit.

Quels exemples ont été particulièrement réussis ?

Il existe quelques grands classiques des années 90 et 2000 qui connaissent un succès mondial, même après avoir été remis au goût du jour : «Pokémon» et «Super Mario» en font partie, tout comme «Resident Evil» ou «Diablo 2». Zelda de Nintendo en est un exemple, qui a été progressivement réédité sur différents types de consoles et n’a rien perdu de sa popularité jusqu’à aujourd’hui.

En outre, ce sont surtout ces jeux qui se sont fait un nom grâce à leur aspect rafraîchi :

⦁ «Mafia : Definitive Edition» : en 2001, le jeu original «Mafia» du studio de développement tchèque Illusion Softworks a marqué le début d’une nouvelle ère pour les jeux d’action, en remplaçant les scènes de combat superficielles et les coups de feu sauvages par des thèmes tels que l’intrigue, le pouvoir et la vengeance. Avec un nouveau design et une nouvelle bande-son, le remake est sorti en 2010 pour poursuivre l’histoire connue.

⦁ «Final Fantasy VII» : Le jeu de rôle japonais de fantasy est un succès auprès des initiés depuis la fin des années 80. Bien qu’il y ait eu 15 remakes, avec toujours plus d’action et d’extras, le septième est légendaire, car c’est la première fois que des animations 3D font passer l’histoire au niveau supérieur. Il s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde et a rendu les jeux de rôle de ce type extrêmement populaires.

⦁ «Demon’s Souls» : sorti à l’origine en exclusivité sur PS3, ce jeu est devenu culte pour toute une génération. La sortie de la PS5 a coïncidé avec celle d’un artwork grandiose qui a également convaincu tous les joueurs d’« Elden Ring ».

En septembre 2024, nous attendons également le remake d’«Age of Mythology : Retold», qui est déjà entré dans l’histoire du jeu avec ses terrifiants géants de feu, ses puissantes tempêtes et ses titans.