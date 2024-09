Les inscriptions scolaires à distance dans les institutions éducatives publiques et privées démarrent ce lundi 2 septembre 2024 via le site web dédié, et ce de la deuxième année primaire jusqu’au baccalauréat

En ce qui concerne les nouveaux élèves, les inscriptions en première année de l’enseignement primaire dans les écoles publiques et privées démarreront après-demain, mercredi 4 septembre.