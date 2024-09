Suivi de la coopération archéologique entre l’Italie et la Tunisie

La directrice du Parc archéologique du Colisée, Alfonsina Russo, est en mission en Tunisie, où elle a rencontré le directeur de l’Institut national du patrimoine (INP), Tarek Baccouche dans le cadre du suivi de l’accord de jumelage entre le Colisée de Rome et l’amphithéâtre d’El-Jem.

C’est ce qu’a annoncé l’ambassade d’Italie à Tunis, ajoutant que «de nouvelles initiatives sont prévues dans les mois à venir pour renforcer la coopération archéologique italo-tunisienne».

L’accord de jumelage entre le Colisée de Rome et l’amphithéâtre d’El-Jem a été signé le 28 avril dernier, à l’occasion de la visite à Tunis du ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano, afin de valoriser les amphithéâtres de Rome et d’El-Jem, en promouvant le patrimoine culturel et historique qui unit les deux villages.

L’accord prévoit également la mise en œuvre de fouilles, de recherches et de restaurations pour une meilleure connaissance et valorisation du site tunisien, et l’organisation d’activités de recherche conjointes qui comprennent l’échange de personnel, la conservation et la restauration de monuments, des ateliers et des rencontres entre chercheurs et conservateurs spécialisés.

I. B.