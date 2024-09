Présidentielle tunisienne: aussitôt libéré, Ayachi Zammel de nouveau arrêté

Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel n’a finalement pas été relâché comme annoncé par les médias hier soir, jeudi 5 septembre 2024, puisqu’on apprend ce matin que peu de temps après sa sortie de la prison de Borj El-Amri, il a été de nouveau arrêté et conduit à un lieu encore nconnu.

C’est ce qu’a annoncé son avocat Abdessattar Messaoudi, cité par Mosaïque FM.

L’homme d’affaires et activiste politique, officiellement encore candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, avait été arrêté lundi dernier pour des soupçons de falsification de parrainages dans son dossier de candidature, et un mandat de dépôt a été émis à son encontre avant que la chambre correctionnelle d’été auprès du tribunal de première instance de Manouba ne donne suite à la demande de libération présentée par ses avocats et décide de reporter l’examen de l’affaire au 19 septembre. Qu’est-ce qui est intervenu entre-temps pour exiger son arrestation illico presto ?

Tout cela jette une ombre lourde sur le processus électorale dans son ensemble et prouve, s’il en est encore besoin, les tiraillements qui caractérisent aujourd’hui l’institution judiciaire, qui ne semble pas travailler dans la sérénité requise.

Nous reproduisons ci-dessus le fac-similé du communiqué de presse publié ce matin pour le bureau de campagne de Zammel appelant les électeurs à «tourner la page de l’instrumentalisation des institutions, de l’improvisation et du non-droit».

Aux dernières nouvelles, et toujours selon son avocat, Ayachi Zammel a été conduit au poste de police de Oued Meliz, dans le gouvernorat de Jendouba.

I.B.