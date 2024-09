‘‘Aicha’’ de Mehdi Barsaoui distingué à la Mostra de Venise 2024

Le film ‘‘Aicha’’ de Mehdi Barsaoui, primé à la Mostra de Venise 2024, marque une nouvelle étape pour le réalisateur tunisien, déjà acclamé pour son premier long-métrage ‘‘Un Fils’’ (2019). (Illustration : Mehdi Barsaoui et son équipe rappellent le martyre des Palestiniens aux participants au festival de Venise).

Barsaoui s’est imposé comme l’un des cinéastes les plus prometteurs de la scène arabe et méditerranéenne. Le Prix du meilleur film méditerranéen lors de cette 81e édition de la Mostra, qui a été clôturé hier, samedi 7 septembre 2024, renforce sa place dans le paysage cinématographique international.

Le film aborde probablement des thématiques sociales et humaines, similaires à celles traitées dans ‘‘Un Fils’’, qui portait sur les dynamiques familiales, les dilemmes moraux et les enjeux sociaux dans le contexte tunisien. Dans entrer dans les détails spécifiques de l’intrigue, ‘‘Aicha’’ semble s’inscrire dans une lignée de films à la fois intimes et profonds, explorant les complexités des relations humaines.

Après son succès avec ‘‘Un Fils’’, qui avait été largement acclamé, présenté dans plusieurs festivals internationaux et distingué par de nombreux prix, y compris celui de la meilleure interprétation masculine pour Sami Bouajila aux César, Mehdi Barsaoui revient avec un film qui semble une fois de plus toucher un large public.

Le Festival international du film de Venise, l’un des plus anciens et prestigieux festivals de cinéma, est un tremplin essentiel pour les films qui y sont présentés. Le Prix du meilleur film méditerranéen est décerné à des œuvres qui mettent en lumière les réalités et les cultures de cette région. Gagner ce prix positionne ‘‘Aicha’’ comme un film qui non seulement a une résonance locale, mais aussi une pertinence internationale. Ce prix laisse par ailleurs présager une excellente réception critique. Le film pourrait être un candidat potentiel pour d’autres festivals majeurs et prix internationaux dans les mois à venir, renforçant encore la réputation de Barsaoui et du cinéma tunisien.

Bravo à toute l’équipe pour cette reconnaissance méritée !

Djamal Guettala