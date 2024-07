‘‘Aïcha’’ de Mehdi M. Barsaoui en compétition à la Mostra de Venise

‘‘Aïcha’’, le dernier long-métrage de fiction du réalisateur tunisien Mehdi M. Barsaoui est inscrit en compétition officielle de la section Orizzonti de la 81e Mostra de Venise, Italie.

Cette annonce a été faite, lors de la conférence de presse du festival.

Le film réunit dans les principaux rôles Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed. Coproduction entre la Tunisie, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, il est produit par Habib Attia (Cinétéléfilms) et Marc Irmer (Dolce Vita Films).

‘‘Aïcha’’ est le deuxième film de Mehdi M. Barsaoui en compétition officielle à Venise, après ‘‘Un fils’’ qui avait été doublement primé en 2019.

Né en 1984 à Tunis, Mehdi est diplômé en montage de l’Institut supérieur des arts multimédias de Tunis. Il part ensuite en Italie pour compléter sa formation et sort diplômé du DAMS de Bologne. Il a réalisé trois courts-métrages, remarqués et primés dans plusieurs festivals internationaux. Son premier long-métrage ‘‘Un fils’’ entame sa carrière internationale en sélection officielle à la 76e édition de la Mostra de Venise où il est doublement récompensé. Distribué dans une vingtaine de pays et multi-primé à l’international, le film décroche le premier César pour un film tunisien. ‘‘Aïcha’’ est son deuxième long-métrage.