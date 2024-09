Egypte : demain, verdict dans l’affaire d’Amira, l’hôtesse de l’air infanticide tunisienne

L’affaire de l’hôtesse de l’air infanticide tunisienne, qui occupe l’opinion publique égyptienne depuis plusieurs mois, va connaître son épilogue demain, mardi 10 septembre 2024, avec le verdict du tribunal.

Lors de son procès, Amira Ben Ahmed, qui est marié à un Egyptien, a continué à affirmer qu’elle avait tué sa fille après avoir reçu des injonctions en ce sens de la part d’entités spirituelles qu’elle a été incapable de définir clairement. Elle affirmait être sous l’influence de forces supérieures et ne montrait pas l’ombre d’un regret, ce qui a poussé les juges à demander l’expertise médicale de trois experts. Ces derniers ont conclu que la prévenue est en possession de tous ses moyens intellectuels et psychiques et qu’elle est totalement consciente de son acte.

L’avocat d’Amira, qui cherchait à prolonger le procès, dans l’espoir que des éléments nouveaux viennent étayer la thèse selon laquelle sa cliente souffrirait de problèmes mentaux, a demandé une contre-expertise, mais le tribunal a rejeté sa demande et mis le procès en délibéré pour un verdict qui sera rendu demain.

Amira, qui est accusée d’infanticide volontaire, risque la peine de mort.

I. B.