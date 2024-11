Atelier d’analyse filmique et d’écriture critique en marge des JCC 2024

Après une première édition exceptionnelle durant le Festival international du film amateur de Kélibia (Fifak 2024), l’association Echos cinématographiques organise la deuxième édition de l’Atelier d’analyse filmique et d’écriture critique durant les Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Les participants seront invités à discuter, analyser une sélection de films projetés lors de l’édition 2024 des JCC et à s’exercer à l’écriture à travers des textes individuels à développer en groupe.

Les bénéficiaires sont les personnes qui publient régulièrement des écrits ou des contenus médiatiques de toute forme (journaliste, blogueur, créateur de contenu, podcasts, reportages).

Pour candidater, il faut être cinéphile, passionné par l’écriture ou la création de contenu, être intéressé par l’acquisition des outils d’analyse filmique et de critique de cinéma et motivé par la publication de contenus portant sur le cinéma tunisien.

Les candidats doivent également résider en Tunisie, avoir écrit ou réalisé une publication sur tout type de support public, y compris les médias et réseaux sociaux, s’engager à être disponible entièrement pour l’ensemble des activités du 13 au 22 décembre 2024, et s’engager à écrire un texte à publier dans la revue de l’atelier.

L’atelier sera animé par les intervenants Kmar Bendana, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba (Tunisie), Sihem Sidaoui, maitre-assistante à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba où elle enseigne la littérature et l’analyse filmique, et Imen Gharbi, enseignante agrégée à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de La Manouba.

Lien pour candidater.