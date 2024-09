Bad : prêt de 90 millions d’euros à la Tunisie  

La Tunisie a signé avec la Banque africaine de développement (Bad) deux accords financiers, à savoir un prêt de 90 millions d’euros et un don de 2,5 millions de dollars, dans le cadre d’un programme d’appui à la compétitivité des entreprises et l’autonomisation économique des citoyens à travers l’auto-emploi.

Ce programme qui s’étale sur quatre ans (2024-2028) vise, à court et à moyen terme, à créer des emplois décents au profit des jeunes, notamment des femmes et des détenteurs de diplômes et faciliter leur intégration économique.

Il appuie essentiellement la formation complémentaire et les compétences pour augmenter la capacité d’embauche ainsi que la production et la compétitivité des entreprises.

L’objectif final est de créer 1 300 entreprises, offrant 76 600 emplois, et d’intégrer 10 000 bénéficiaires du programme de formation complémentaire au marché du travail.

L’accord a été signé aujourd’hui, mardi 10 septembre 2024, à Tunis, par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, et la directrice générale-adjointe du bureau régional de la Bas à Tunis, Malinne Blomberg.

I. B.