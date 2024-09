Tunisie : Abir Moussi alerte sur les souffrances qu’elle endure en prison

Abir Moussi a annoncé, hier, lundi 9 septembre 2024, qu’elle boycotte les services de santé et les rendez-vous médicaux à la prison des femmes de Manouba où elle est incarcérée depuis le 3 octobre 2023.

La présidente du Parti destourien libre (PDL), qui est poursuivie dans plusieurs affaires et dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par la commission électorale, fait porter la responsabilité légale de toute éventuelle détérioration de son état de santé aux parties habilitées à prendre les mesures susceptibles de mettre fin à ses «profondes souffrances», selon les termes utilisés dans un poste publié sur sa page Facebook.

Souffrant d’arthrose qui lui cause de grandes douleurs, Abir Moussi a ajouté qu’elle va s’adresser au tribunal administratif pour qu’il ordonne l’examen en urgence des caméras de surveillance fixées à l’intérieur du bureau de visite des avocats et de la cellule où elle est incarcérée afin de mesurer l’ampleur de la souffrance qu’elle endure en raison de l’absence de volonté de lui fournir les soins nécessaires dont elle a besoin et de prendre les mesures qui obligent la direction de la prison.

Le comité de défense de Abir Moussi a, de son côté, informé de cette situation le doyen des juges d’instruction en charge du dossier de l’affaire dite du «bureau d’ordre de la présidence de la république», ajoutant qu’il va également interpeller de manière officielle le comité de médecins en charge du dossier médical de la présidente du PDL, ainsi que le procureur général de la république auprès de la cour d’appel de Tunis, le ministère public auprès du tribunal de Manouba et la Direction générale des prisons et de la rééducation.

Le comité affirme qu’il demandera à toutes ces instances, chacune dans le cadre de ses compétences, à intervenir d’urgence pour faire appliquer les recommandations des médecins et mettre fin à la torture physique et morale dont est l’objet Abir Moussi en détention.

Le comité de défense indique aussi qu’il va exiger de disposer de tous les rapports, courriers, ordonnances médicales et autres documents complétant le dossier médical de la présidente du PDL.

