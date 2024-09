Les avocats tunisiens porteront des bandeaux rouges   

L’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) a annoncé, mercredi 11 septembre 2024, le port de bandeaux rouges pendant la semaine allant du 16 au 20 septembre, en raison des «restrictions imposées aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions». (Illustration : marche de protestation des avocats. Photo d’archives).

L’Onat, Prix Nobel de la Paix en 2015, organisera, également, des manifestations devant le Palais de Justice à Tunis et au siège des tribunaux de première instance, le 18 septembre, afin d’exiger une réforme de l’appareil judiciaire et une réponse aux revendications professionnelles des avocats tunisiens «dans les plus brefs délais».

Dans un communiqué publié le 6 septembre, l’Onat, a évoqué les harcèlements dont font l’objet les avocats et les agressions qui les empêchent de rencontrer leurs clients dans les prisons, ainsi que les atteintes à leur intégrité physique comme celles subies par l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, détenue depuis le 11 mai sur fond de déclarations faites dans les médias.

I. B.