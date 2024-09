Rénovation du stade d’El-Menzah : Qui ? Comment ? Quand ?

Rien de concret n’a filtré de la réunion de travail tenue hier, mercredi 11 septembre 2024, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat sur les propositions faites par la Chine pour parachever le chantier de rénovation et de réhabilitation du stade olympique d’El-Menzah, à Tunis.

La réunion de travail entre les deux parties a eu lieu entre la ministre Sarra Zaafrani Zenzeri et l’ambassadeur de Chine en Tunisie Wan Li, qui était accompagné d’une délégation, et le communiqué publié à l’issue de la réunion est resté très évasif, se contentant de souligner l’intérêt de la Tunisie pour le renforcement du «partenariat stratégique» entre les deux pays et «la coordination entre les services concernés pour aplanir toutes les difficultés et garantir le succès de ce projet.»

«Cette réunion a été organisée dans le cadre de la poursuite de la coopération bilatérale à la lumière des résultats de la visite effectuée par le chef du gouvernement Kamel Maddouri à Pékin et sa participation au sommet Chine-Afrique tenu du 3 au 5 septembre», lit-on aussi dans le communiqué.

Quand les travaux sur le chantier en cours se termineraient-ils et quand le stade pourrait-il enfin accueillir de nouveau des matches de football ? Aucune date n’a encore été avancée par aucune des parties concernées.

