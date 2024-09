La Tunisie exporte aux États-Unis 60 robots de sécurité mobiles (vidéo)

Les États-Unis vont importer 60 robots de sécurité mobiles Next Guard produits par la société tunisienne Enova Robotics, en partenariat avec la société américaine Unartificial Labs. Vidéo.

L’ambassadeur américain en Tunisie a tenu ces propos lors d’une visite à Novation City à Sousse, comme l’a rapporté l’ambassade américaine en Tunisie, jeudi 11 septembre 2024.

Les deux sociétés ont récemment signé un accord de partenariat prévoyant la vente et la livraison d’au moins 60 robots de fabrication tunisienne aux États-Unis. «Ce partenariat met en évidence la haute qualité et la compétitivité de l’ingénierie et de la technologie tunisiennes sur le marché américain et met en évidence le vaste potentiel de nouvelles voies de collaboration et de partage de connaissances entre nos deux pays», a déclaré l’ambassadeur Joey Hood qui, lors d’une visite au siège d’Enova Robotics, a également eu l’occasion de s’entretenir de manière ludique avec le premier robot tunisien Next Guard prêt à partir pour les Etats-Unis.

«Félicitations à Enova Robotics pour avoir mis en valeur l’esprit entrepreneurial innovant de la Tunisie sur la scène mondiale», a écrit l’ambassadeur américain sur les réseaux sociaux, soulignant que «c’est un autre bel exemple de la manière dont l’innovation tunisienne fait des vagues dans le monde entier».

Les robots mobiles de sécurité Next Guard ont déjà été utilisés avec succès en Tunisie lors de l’épidémie de Covid pour la surveillance à distance.

I. B.