Hammamet accueille la 1ère conférence Africa Adapt 2024

La Tunisie accueillera, du 18 au 20 octobre 2024, à la Medina Conference & Expo Center à Hammamet, la première édition d’Africa Adapt 2024, la conférence internationale africaine sur la continuité des activités et la résilience face aux crises.

Cet événement vise à consolider les stratégies de continuité d’activité et de résilience face aux différentes crises rencontrées par les entreprises publiques ou privées, a expliqué à l’agence Tap son coordinateur général Raouf Riahi, selon lequel le salon organisé en parallèle sera également l’occasion pour les participants d’examiner les possibilités de créer un organisme africain spécialisé dans le domaine de la gestion des entreprises et de la résilience, qui serait basé en Tunisie.

L’accent sera également mis sur la possibilité d’introduire une nouvelle matière dans les universités tunisiennes, à savoir la continuité des activités.

Africa Adapt 2024 proposera des rencontres d’affaires (B2B), plusieurs séances plénières et des ateliers animés par plus de 30 experts. Des délégations et des intervenants de divers pays y participeront, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Soudan, l’Égypte, la Libye, l’Algérie, le Maroc, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Australie, les États-Unis et l’Afrique du Sud.

