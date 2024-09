La Tunisie lance un appel d’offre pour la mise en place d’une plateforme de e-visa

La Tunisie annonce le lancement d’un appel d’offres international portant sur la mise en place d’une plateforme de visa électronique (e-visa).

Les soumissionnaires intéressés et éligibles sont appelés à soumettre leurs offres au ministère des Technologies de la Communication au plus tard le 15 octobre prochain.

Pour financer cette plateforme, l’Etat tunisien utilisera une partie du prêt accordé par la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre du plan national stratégique Tunisie Digitale 2020.

Un conseil ministériel restreint avait été consacré, en mai 2024, aux visas électroniques pour les étrangers.

Selon la présidence du gouvernement, le projet du visa électronique s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan stratégique la Tunisie numérique 2025, il permettra la réception et le traitement des visas pour la Tunisie à partir d’une plateforme électronique qui sera conçue à cet effet, et ce afin de faciliter l’obtention de visas et écourter les délais de délivrance.