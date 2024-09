Présidentielle : Ayachi Zammel s’adresse aux Tunisien.nes à partir de la prison

Incarcéré, poursuivi en justice dans des affaires de falsification de parrainages et empêché ainsi de mener campagne, le candidat à la présidentielle du 6 octobre prochain, Ayachi Zammel, s’est adressé aux Tunisien.nes à travers un message diffusé par ses partisans via les réseaux sociaux. (Illustration : dernière apparition publique de Ayachi Zammel il y a deux jours au tribunal).

«Je devais démarrer aujourd’hui ma campagne électorale sous le slogan ‘‘On tourne la page’’. Mais vous savez que j’étais empêché injustement d’être avec des compatriotes et mon équipe de campagne», a-t-il écrit dans ce message diffusé le 14 septembre ? Et d’ajouter : «Ils ont peut-être réussi à empêcher ma voix de vous parvenir, mais ils ne pourront jamais empêcher celles du changement, déjà lancées et qui ne s’arrêteront plus».

Ayant apparemment compris qu’il ne sera pas libéré dans l’immédiat et qu’il ne pourra donc pas animer lui-même sa campagne, l’homme d’affaires cherche, malgré tout, à mobiliser ses compatriotes derrière sa candidature. «Ma campagne est devenue la vôtre», leur a-t-il lancé. Et d’ajouter : «C’est une campagne populaire qui s’appuie sur tous les enfants de la nation pour dire d’une seule voix ‘‘On tourne la page’’. Participez avec nous et soyez partie-prenante du changement !»

Quoi qu’il en soit, et en attendant de voir le sort qui sera réservé par la justice aux nombreuses plaintes déposées contre le candidat, les carottes semblent déjà cuites pour lui et il est peu probable qu’en cas de condamnation, la commission électorale maintiendra sa candidature.

I. B.