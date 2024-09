Révélation: Israël utilise les migrants africains comme mercenaires à Gaza

Décidément, Israël rivalise d’imagination dans le recours aux méthodes de voyous. Haaretz a révélé que les autorités israéliennes font du chantage aux demandeurs d’asile africains qui sont contraints d’être exploités par l’armée israélienne dans sa guerre génocidaire à Gaza en contrepartie de la régularisation de leur situation. Le journal israélien qui a révélé le scandale considère qu’Israël est en train de créer son propre corps Wagner faisant ainsi allusion au célèbre groupe de mercenaires russes. (Illustration: demandeurs d’asile érythréens manifestant à Tel-Aviv).

Imed Bahri

«Aucun Israélien doté de conscience ne peut ne pas être choqué par la nouvelle selon laquelle les services de sécurité utilisent des demandeurs d’asile venus d’Afrique pour accomplir des tâches diverses dans la bande de Gaza en échange d’une aide pour obtenir le statut de résident permanent en Israël», écrit le comité éditorial du journal.

Haaretz poursuit: «Le sens est clair: Israël est en train de créer son propre corps Wagner. La Russie a utilisé une armée mercenaire composée de milliers de prisonniers qui ont été graciés et libérés de prison en échange d’un service militaire privé. En Israël, l’extorsion criminelle s’adresse au groupe de population le plus vulnérable à savoir les demandeurs d’asile venus d’Afrique: Effectuez des missions mettant votre vie en danger dans une armée qui n’est pas votre armée, dans une guerre qui n’est pas votre guerre, et vous obtiendrez des permis de résidence.»

«Notre vie est plus importante que la leur»

Le journal israélien rappelle que cette nouvelle rejoint les révélations sur l’utilisation par l’armée israélienne de civils palestiniens kidnappés au hasard comme boucliers humains dans les tunnels de Gaza. Ces Palestiniens sont envoyés dans les tunnels menottés après que l’armée israélienne ait fixé des caméras sur leurs corps et ainsi ils trouvent les ouvertures à la place des chiens de l’unité canine Okatz dont beaucoup ont été tués pendant la guerre. Au moins, un Palestinien a été tué dans ce type d’opération. «Notre vie est plus importante que la leur», a déclaré un commandant de Tsahal. Il ressort du rapport que la haute direction de l’armée est consciente de cette pratique.

Le comité éditorial considère que la guerre dans la bande de Gaza devient un levier pour la descente de l’État vers des abîmes et des distorsions sans précédent. Le fait que les dirigeants de l’armée israélienne et d’autres forces de sécurité soient à l’origine de ces actions en fait des crimes de guerre graves.

Les boucliers humains sont interdits par la Convention de Genève. La Cour suprême de justice l’a également déclaré explicitement. Mais cela ne dissuade pas les dirigeants de l’armée israélienne. Une armée qui prétendait en vain être l’armée la plus morale du monde et après un an de guerre dans la bande de Gaza, elle ne pouvait même plus avancer une telle affirmation sans être l’objet de moqueries.

Aujourd’hui, les services de sécurité ont franchi une nouvelle étape sur la pente douce de l’ignominie: l’exploitation brutale de la vulnérabilité des êtres humains pour les contraindre à mettre leur vie en danger à la place des soldats.

Le chantage aux demandeurs d’asile

Il est difficile d’exprimer avec des mots la profondeur de ce gouffre qui pourrait encore se creuser. Haaretz considère qu’aujourd’hui, les militaires israéliens font du chantage aux demandeurs d’asile, demain ce seront les prisonniers criminels qui n’ont pas non plus autant à perdre qu’en Russie.

Le comité éditorial explique que tout n’est pas disponible pour publication dans cette affaire mais ce qui a été publié par Haaretz suffit pour que le chef d’état-major et l’état-major appellent immédiatement à la cessation immédiate de tout type d’action militaire basée sur le chantage et les menaces.

«Même l’armée qui est loin d’être la plus morale du monde ne peut pas continuer à utiliser des méthodes de combat aussi ignobles», conclut Haaretz.