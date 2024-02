L’armée israélienne apporte chaque jour la preuve de sa barbarie

L’agence de presse palestinienne Wafa a publié cette photo qu’un soldat israélien a publiée sur les réseaux sociaux où il apparaît dormant dans le berceau d’un bébé palestinien à Khan Yunis, à Gaza.

Le sort de l’enfant et de sa famille est inconnu, mais l’image est très choquante et prouve s’il en est encore besoin la barbarie de l’armée d’occupation israélienne qui est en train de perpétrer des crimes de guerre à Gaza et en Cisjordanie devant le regard indifférent et complice des puissances occidentales.

Imaginons un seul instant si un combattant du Hamas avait fait la même dans le berceau d’un enfant israélien chose, lors de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre dernier, et qu’il avait publié la photo sur les réseaux sociaux. Toute la machine médiatique occidentale l’aurait relayée et le très sioniste John Kirby de la Maison-Blanche, et ses patrons, auraient réagi au quart de tour pour dénoncer et crier à la barbarie !

Rappelons que les assassinats d’enfants et les viols de femmes que l’armée israélienne a attribués aux combattants du Hamas, lors de leur incursion du 7 octobre, et qui ont été relayés par beaucoup de médias et de dirigeants occidentaux, dont l’Américain Joe Biden, n’ont jamais été prouvés, ni documentés. Les médias israéliens ont parlé au contraire d’enfants israéliens et de leurs parents tués par l’armée israélienne qui tirait aveuglément sur tout ce qui bougeait.

I.B.