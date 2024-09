Attaques au Mali : Tunisair suspend ses vols à destination et en provenance de Bamako

La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé, ce jeudi 19 septembre 2024, la suspension jusqu’à nouvel ordre de ses vols à destination et en provenance de Bamako.

Cette décision a été prise après la double attaque menée mardi par l’organisation terroriste lié à Al Qaïda, le Jnim (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) ayant visé une école de gendarmerie et une base militaire à l’aéroport et ayant fait, selon des sources sécuritaires et civiles maliennes citée par Rfi, plus de 70 morts et au moins 200 blessés.

Tunisair qui a décidé de suspendre ses vols à destination et en provenance de Bamako a indiqué dans son communiqué que les passagers enregistrés peuvent modifier leurs réservations sans frais supplémentaires ou demander un remboursement : « Les billets sont 100% modifiables et remboursables sans frais supplémentaires. En effet, les passagers pourront ainsi modifier sans pénalité et sans redressement tarifaire leurs dates de voyage ( dans la même classe cabine éco/business) ».

La compagnie aérienne nationale a rappelé que ses services sont joignables via les numéros suivants : 81.107.777 (depuis la Tunisie) et/ou +216 70019161 (depuis l’étranger) ou par e-mail à l’adresse : callcenter@tunisair.com.tn

Y. N.