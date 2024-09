Ooredoo Tunisie offre des kits scolaires à 500 enfants (vidéo)

Ooredoo Tunisie a collaboré avec l’association Kafel Elyatim pour venir en aide à 500 enfants de Tunis, Kasserine, Kairouan, Béja et Jendouba, en leur distribuant des kits scolaires complets, afin qu’ils puissent partager la joie de la rentrée scolaire avec leurs camarades. Vidéo.

Pour l’opérateur, cette nouvelle initiative en faveur de l’éducation s’inscrit dans son programme de responsabilité sociale des entreprises appelé Tounes T3ich. Au-delà de la fourniture de matériel scolaire, il s’agit d’un message d’espoir et d’un soutien psychologique, dint le but est de permettre à chaque élève de poursuivre ses rêves et de réussir dans ses études.

Mansoor Rashid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie, a déclaré : «En plus de fournir les outils éducatifs essentiels, nous offrons à ces enfants l’espoir et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Ooredoo s’engage à jouer un rôle actif dans le développement de notre société, allant au-delà de son rôle d’opérateur télécom.»

À travers le programme Tounes T3ich, l’opérateur continue d’œuvrer pour que chaque enfant ait accès à l’éducation dans les meilleures conditions.