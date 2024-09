Femme arrêtée pour meurtre à Monastir : Une promesse de mariage non tenue au cœur du drame

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé que le Parquet de Monastir a ordonné la mise en détention d’une femme qui a tué son petit ami, en l’empoisonnant avant de mettre le feu au corps de sa victime.

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 septembre 2024, la DGSN a précisé que la police a a été contactée au téléphone par une femme qui a avoué le meurtre d’un homme en annonçant son intention de mettre fin à sa vie en se jetant du haut d’une falaise de la région.

Les unités sécuritaires du district de Monastir sont parvenus à localiser la femme âgée d’une quarantaine d’années et ont pu l’arrêter et l’empêcher de se suicider, ajoute la DGSN.

Lors de son interrogatoire, elle a reconnu les faits en affirmant qu’elle entretenait une relation avec sa victime depuis 2021 et que ce dernier a promis de l’épouser mais n’a pas tenu sa promesse, sachant que selon le substitut du procureur de la République et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia Farid Ben Jha, l’homme était marié…

Le ministère public a ordonné sa mise en détention pour homicide volontaire avec préméditation.

