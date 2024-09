Projet d’amendement de la loi électorale : Le RTDL dénonce et déclare l’état d’urgence populaire

Réagissant au dépôt, par des députés, d’une proposition d’amendement de la loi électorale, le Réseau tunisien des droits et des libertés (RTDL) a dénoncé des violations du processus électoral et une menace de l’état de droit en Tunisie, tout en déclarant l’état d’urgence populaire

Composé de différents partis et associations, le RTDL a rappelé que le but de cette initiative lancée, ce vendrdi 20 septembre 2024, avec une demande d’examen urgent par 34 députés deux semaines avant le jour du scrutin, vise à évincer le tribunal administratif du contentieux électoral et estime qu’il s’agit d’une « atteinte contre les fondements de la démocratie et une menace du rôle du pouvoir judiciaire dans la préservation de l’intégrité du processus électoral ».

« Ce projet menace l’état de droit, la justice et les institutions de notre pays….Le peuple tunisien ne restera pas les bras croisés face aux tentatives visant à neutraliser et à affaiblir les institutions qui garantissent la protection de ses droits et libertés », lit-on dans le communiqué du RTDL qui a par ailleurs annoncé, des mouvements et des démarches à venir pour faire face à ce projet.

