L’auteur présumé du hold-up d’El-Ouardia arrêté par la police    

Un jeune homme suspecté d’avoir commis un hold-up, mardi 17 septembre 2024, dans une agence bancaire du quartier de La Cagna à El-Ouardia, dans la banlieue sud de Tunis, a été arrêté et placé en détention hier soir, vendredi 20 septembre.

Le jeune homme arrêté est un habitant du quartier populaire de Jebel Jeloud. Il portait une cagoule quand il a attaqué l’agence bancaire, menacé les employés et les clients et remporté avec lui une somme d’argent estimée à 10 000 dinars.

L’enquête ordonnée par le ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis a permis d’identifier rapidement le suspect et de surveiller ses mouvements, ce qui a permis son arrestation hier soir chez lui et la saisie en sa possession de la somme dérobée. Il était en train de se préparer à émigrer en Europe via une traversée clandestine.

I. B.