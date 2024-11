Au Théâtre Le Rio à Tunis : l’art au-delà des barrières

‘‘الجبلEl’’ du metteur en scène italien Simone Mannino, une création théâtrale produite par Arts Distribution Le Rio et Nostra Signora, sera présentée le 23 novembre 2024, à 16h00, sur la scène de la salle Le Rio, au centre-ville de Tunis.

Cet événement, organisé dans le cadre du projet de l’Ensemble Théâtral Méditerranéen, se présente comme une réflexion sur les enjeux contemporains liés à la liberté d’expression et à l’évolution des systèmes démocratiques, des thèmes abordés au cœur de cette nouvelle création.

Pourquoi les organisateurs ont-ils fixé la représentation le jour même de l’ouverture des Journées Théâtrales de Carthage? C’est, répondent-ils, pour sortir des cadres et sauter les barrières. L’art comme résistance aux carcans institutionnels et officiels, en quelque sorte.

L’Ensemble Théâtral Méditerranéen œuvre au renforcement des liens culturels pour une meilleure compréhension entre les peuples du monde.

Héliogabale, l’ancien empereur de Rome (203 – 222), est né à une époque similaire à la nôtre, caractérisée par sa diversité ethnique et culturelle, marquée par une période d’opulence touchant à une fin inévitable, au seuil de transformations majeures. Navigant entre l’inexpérience politique et les projets grandioses, le populisme et le raffinement, tout cela confère au jeune Héliogabale un caractère exceptionnellement captivant et étonnamment contemporain.

Avec une distribution internationale d’artistes et d’acteurs provenant du bassin méditerranéen, le spectacle est un manifeste pour le dialogue interculturel, la liberté et la paix, explorant les liens entre genres et différentes cultures.

La performance d’une durée 110 minutes, qui aura lieu en italien, arabe et français, est enrichie par une scénographie visionnaire et multidisciplinaire ainsi qu’une bande sonore en direct, offrant au public une expérience théâtrale immersive et poétique.

D’après ‘‘Il Sole Invincibile’’ de Claudia Salvatori, avec des extraits de ‘‘Héliogabale ou l’anarchiste couronné’’ d’Antonin Artaud ; texte et adaptation: Claudia Salvatori, Simone Mannino; conception, scénographie et mise en scène: Simone Mannino; avec Maher Msaddek, Chiara Muscato, Aymen Mabrouk, Ruth Kemna, Haithem Moumni, Gisella Vitrano, Mariem Sayeh, Valeria Sara Lo Bue, Khouloud Jlidi; musique originale: Gaetano Dragotta, Ruth Kemna; conception sonore: Gaetano Dragotta; Costumes: Philippe Berson ; directeur technique et éclairage: Yazid Bel Hedi; assistante mise en scène: Amal Manai; assistante scénographie: Andrea Mannino; production des costumes: Azais Sartoria et Francesca Pipi; directeur de production: Habib Bel Hedi; production: Théâtre Le Rio, Atelier Nostra Signora, Ensemble Théâtral Méditerranéen.