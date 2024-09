Le PDL organise une «marche nationale de protestation» le 28 septembre à Tunis

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé dans un communiqué publié hier, vendredi 20 septembre 2024, l’organisation d’une marche nationale de protestation contre les dépassements ayant entaché le processus électoral de la présidentielle du 6 octobre prochain.

Cette marche, fixée au 28 septembre 2024, prendra le départ de la place Bab Souika, dans le quartier populaire considéré comme le fief historique du parti du Néo-Destour, dont le PDL se réclame, en direction de l’avenue Bab Benat où se trouve le palais du gouvernement, différents ministères (Finance, Education, Affaires sociales, Affaires culturelles, Défense et Justice).

La marche sera marquée par un sit-in de protestation devant le Palais de Justice de Tunis pour que les marcheurs puissent exprimer leur solidarité avec l’avocate Abir Moussi, présidente du parti, incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et poursuivie dans plusieurs affaires que ses partisans considèrent comme montées de toutes pièces pour l’empêcher de présenter sa candidature à la présidentielle du 6 octobre.

Le communiqué du PDL dénonce, pour la énième fois, «l’injustice judiciaire, politique et humaine» imposée à sa présidente et une autre dirigeante, Meriem Sassi, en détention depuis mars dernier et qui a été condamnée le 30 mai à 8 mois de prison.

Le parti réitère sa défense du «droit des militants politiques, des journalistes, des syndicalistes et des différentes composantes de la société civile attachés à la république civile et aux droits reconnus par l’Etat de l’indépendance à l’action politique et à la libre expression, sans répression ni restrictions, ainsi qu’au droit du peuple tunisien à jouir de ses droits constitutionnels internationalement reconnus».

Le PDL a par ailleurs renouvelé, dans le même communiqué, son droit d’organiser des mouvements populaires pacifiques et légitimes conformément à la loi.

I. B.