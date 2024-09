Les équipes de Zammel et de Maghzaoui dénoncent le projet d’amendement de la loi électorale

Les équipes de campagne des candidats à la présidentielle Ayachi Zammel et de Zouhair Maghzaoui ont dénoncé le projet d’amendement de la loi électorale déposé par 34 députés et affirment qu’un recours sera déposé en cas d’adoption par l’Assemblée.

Dans un communiqué conjoint publié ce samedi 21 septembre 2024, les équipes des deux candidats on exprimé leur opposition à ce projet et leur étonnement quant au dépôt d’une proposition de loi visant à réviser la loi électorale en pleine campagne présidentielle et à deux semaines du jour du scrutin.

Ils ont ont par ailleurs estimé que ce projet « constitue une atteinte aux institutions de l’État et à la justice administrative et vise à placer la justice judiciaire au centre de conflits n’ayant aucun lien avec son domaine de compétence », lit-on dans le communiqué des concernés qui affirment craindre « une intention de porter atteinte aux résultats des urnes».

Les deux équipes ont de ce fait appelé les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à mettre en avant l’intérêt de la Tunisie et de son peuple, estimant par ailleurs que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) « devrait sur la base de sa neutralité et de son impartialité, barrer la route à ce projet qu viendrait perturber l’intégralité du le processus électoral ».

Dans leur communiqué, les équipes des candidats précités ont également appelé les forces civiles et politiques à s’opposer « à tout ce qui pourrait provoquer un chaos juridique et institutionnel et qui menacerait les acquis de la Tunisie», ajoutant par ailleurs que si se projet venait à être adopté, une équipe juridique conjointe sera formée afin de déposer un recours urgent.

Y. N.