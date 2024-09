DGGN : Arrestation d’un terroriste à Ben Arous

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation, à Ben Arous, d’un terroriste en fuite, recherché par différentes structures sécuritaires et condamné à la prison ferme.

L’opération a été menée par une patrouille conjointe des unités de renseignement relevant de la garde nationale de Ben Arous et des unités centrales et régionales de prévention du terrorisme et a permis la localisation et l’arrestation du terroriste.

Ce dernier fait l’objet d’une condamnation de 5 ans de prison ferme, émise par la Cour d’appel de Tunis, pour des soupçons appartenance à une organisation terroriste, ajoute la même source dans un communiqué publié ce samedi 21 septembre 2024.

Le terroriste, qui est également recherché dans d’autres affaires similaires, a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.