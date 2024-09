Impulser la coopération tuniso-française dans les transports

Le ministre des Transports, Rached Amri, a rencontré, avant-hier vendredi 20 septembre 2024, l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen, en présence d’une délégation de l’Agence française de développement (AFD).

L’objectif de cette réunion, tenue en présence de plusieurs responsables du ministère et de ses institutions, et d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, était de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des transports sous ses différentes formes.

Amri a salué le niveau de coopération existant entre les deux pays dans ce secteur, notamment à travers les projets réalisés en collaboration avec l’AFD, particulièrement dans les domaines des transports urbain, ferroviaire et maritime, ainsi que celui des ports. Il a appelé à intensifier les efforts communs pour améliorer le cadre régissant cette coopération et à élever le niveau de collaboration dans le but de développer le système de transport et de renforcer les liaisons entre la Tunisie et la France.

De son côté, Gueguen a réitéré la volonté de la France de renforcer cette coopération pour répondre aux évolutions du secteur des transports et de mettre en place une feuille de route commune afin de la concrétiser au profit des deux pays.

D’après Tap.