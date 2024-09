Le ministère de la Justice dénonce des campagnes malveillantes et décide de porter plainte

Dans un communiqué publié ce dimanche 22 septembre 2024, le ministère de la Justice a fait part de son intention de porter plainte contre des parties ayant diffusé des informations infondées et portant atteinte à l’intégrité des institutions de l’État et à la sécurité publique.

Le département de la Justice a réaffirmé son engagement à appliquer la loi dans le but de préserver la dignité de l’État et a indiqué que les mesures nécessaires seront prises « conformément aux exigences légales, à l’encontre de toute personne cherchant à mener des campagnes malveillantes ou à diffuser des informations ou contenus portant atteinte à la réputation des individus, des cadres de l’État et des juges et pouvant constituer une menace pour leur sécurité ».

Dans ce contexte, le ministère a appelé les juges et toutes les composantes de la famille judiciaire à continuer d’exercer leurs fonctions avec dévouement et responsabilité, et à œuvrer pour consolider les principes de justice et d’égalité et à faire valoir l’État de droit.

Y. N.