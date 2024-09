L’UGTT réclame l’abandon du projet d’amendement de la loi électorale

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’est exprimée, ce dimanche 22 septembre 2024, sur le projet d’amendement de la loi électorale déposé par une trentaine de députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

C’est ce qu’a fait savoir Echaâb News, organe médiatique de la centrale syndicale, en précisant que cette dernière a exprimé son rejet de ce projet, d’autant que la campagne électorale de la présidentielle du 6 octobre a déjà débuté et a de ce fait réclamé son abandon.

En effet, l’UGTT estimé que cette initiative est « injustifié et qu’elle remet en question l’intégrité et le professionnalisme du tribunal administratif et vise à l’évincer des litiges électoraux ».

La centrale syndicale a par ailleurs appelé l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) à garantir le respect de la loi et à intervenir pour empêcher « toute révision qui ne respecte pas le calendrier et les délais et ne garantissant pas la neutralité ».

« Nous alertons sur les dangers de ce projet, sur la stabilité et le considérons comme un facteur négatif en plus des nombreuses violations qui ont entaché ce bureau électoral, créant une atmosphère tendue qui n’est pas propice à des élections justes, transparentes et démocratiques », a encore indiqué la même source.

Rappelons qu’une manifestation a été organisée, ce dimanche à Tunis, à l’appel du Réseaux tunisiens des droits et libertés (RTDL), contre la proposition d’amendement de la loi électorale lancée en pleine campagne et à 2 semaines de la présidentielle.

Les manifestants qui ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place, ont notamment pointé du doigt des manœuvres et des violations des lois en vigueur et ont appelé à s’unir pour garantir des élections libres et transparentes

