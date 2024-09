Octobre Rose : « Le Défilé des Guerrières » donne sa comédie musicale au Théâtre Municipal de Tunis

A l’occasion d’Octobre Rose, « le Défilé des Guerrières » donne sa comédie musicale intitulée « Au fil des quatre saisons » le 1er octobre au Théâtre municipal de Tunis.

Cet évènement marquant la campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein « L’Octobre Rose » et organisée par le magazine Femmes Maghrébines, mettra en lumière le combat, la persévérance, la résilience et la bravoure des femmes atteintes de cancer du sein.

« Au fil des quatre saisons », un spectacle retraçant les différentes étapes par « le Défilé des Guerrières », s’apparente à un message d’espoir, de solidarité et de triomphe, est attendu le 1er octobre 2024 au Théâtre Municipal de Tunis à partir de 19h00.

« Le cancer du sein, on en parle autrement ! Notre objectif est de vous redonner espoir, de vous encourager à vivre pleinement et de vous inciter à vous ouvrir aux autres 🤩 Défions ensemble la peur du cancer et rappelons l’importance du dépistage précoce 💪​, », ont notamment commenté les organiseurs.

Les tickets pour ce spectacle qui promet beaucoup d’émotions sont en vente au guichet du Théâtre Municipal de Tunis ou sur le site Teskerti.tn

Y. N.