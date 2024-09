Présence maghrébine à la Foire Internationale de Marseille

La Foire internationale de Marseille accueille chaque année une importante représentation des trois pays du Maghreb : l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ces nations, aux liens historiques et culturels forts avec la ville de Marseille, mettent en avant leur diversité et leur savoir-faire à travers des stands dédiés.

L’Algérie participe régulièrement à la foire, en exposant ses produits artisanaux (bijoux, tapis, céramiques) et agroalimentaires (dattes, huile d’olive). Le pavillon algérien est aussi un lieu de promotion du tourisme et de la culture, avec des démonstrations artistiques et des ateliers culinaires.

La Tunisie se distingue par la richesse de son artisanat (tissages, céramiques, cuir) et sa gastronomie. Son stand propose souvent des démonstrations d’artisanat et de cuisine traditionnelle, tout en valorisant le patrimoine culturel du pays. Le secteur du tourisme y est également largement promu.

Le Maroc, avec sa tradition artisanale très riche, est un acteur incontournable de la foire. Ses exposants proposent des produits variés tels que des tapis, des épices, de l’artisanat en cuivre, et des objets en cuir. La cuisine locale (couscous, tajine, pâtisseries) attire aussi de nombreux visiteurs.

Ces trois pays utilisent la Foire de Marseille comme plateforme pour renforcer leurs échanges commerciaux avec la France et promouvoir leurs secteurs touristiques et culturels. Ils partagent également une forte connexion avec la diaspora maghrébine à Marseille, créant des ponts entre tradition et modernité. Et, vu qu’ils proposent des produits assez semblables, ils se trouvent en forte concurrence entre eux.

Djamal Guettala