Kairouan : Report du procès du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel

Le procès du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel, au tribunal de première instance de Kairouan a été reporté au 30 septembre.

C’est ce qu’a fait savoir Me Anouar Ghachem membre du collectif de défense d’Ayachi Zammel, cité ce lundi 23 septembre 2024 par Mosaïque FM, en précisant que l’examen de la demande de remise en liberté, formulée par les avocats, a également été reportée.

Rappelons que Ayachi Zammel est poursuivi pour soupçons de falsification de parrainages à Kairouan, mais aussi à Siliana, à Tunis, Manouba et à Jendouba où il a été condamné en première instance à un an et huit mois de prison.

On notera que les avocats dénoncent « un harcèlement judiciaire et considèrent lesdits procès comme une tentative d’empêcher le candidat à la présidentielle du 6 octobre de mener sa campagne électorale ».

