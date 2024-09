L’Organisation des jeunes médecins déplore le décès du Dr Ahmed Gammoudi

L’Organisation tunisienne des Jeunes médecins a déploré dans une note diffusée ce soir, le décès du Dr Ahmed Gammoudi survenu ce lundi 23 septembre 2024.

Dans sa note diffusée sur sa page l’OTJM a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux consœurs et confrères du défunt médecin oncologue, qui était membre du bureau de l’Organisation et travaillait à l’hôpital universitaire Farhat Hached

La Faculté de Médecine de Sousse, où Feu Ahmed Gammoudi a étudié, a également annoncé la triste nouvelle, en présentant elle aussi ses condoléances à la famille, les amis et à tous ceux qui ont connu le regretté Dr Gammoudi., ravi à la fleur de l’âge.

Y. N.