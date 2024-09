Tunisie : Plaintes contre Riadh Jrad pour diffamation

Elyes Chaouachi fils de Ghazi Chaouachi a annoncé que sa mère Sofia Ben Agla et Ridha Belhaj, ont porté plainte pour diffamation contre le chroniqueur d’Attessia TV, Riadh Jrad.

Les plaintes ont été déposée hier, lundi 23 septembre 2024, et ce pour, « diffamation et accusations mensongères sur les réseaux sociaux et attribution d’actes illégaux à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions », précise Elyes Chaouachi dans un post publié sur sa page Facebook.

Riadh Jrad est poursuivi après avoir cité dans un post Facebook publié après les jugements rendus par l’assemblée du tribunal administratif en faveur de candidats à la présidentielle exclus par l’Instance électorale et dans lequel il cite la juge administrative Naïma Ben Agla (épouse de Riddha Belhaj) et la juge Sofia Ben Agla (épouse de Ghazi Chaouachi) en leur attribuant des faits et des accusations diffamatoires, ajoute encore la même source.